РИАМО - 17 июл. По иску прокуратуры Московской области признана недействительной сделка по передаче коммерческой организации в безвозмездное пользование муниципальных объектов теплоснабжения в Раменском городском округе, сообщается на сайте прокуратуры.

Раменская городская прокуратура проверила соблюдение на поднадзорной территории действующего законодательства при распоряжении муниципальным имуществом.

«Проверка показала, что в 2018 году управление муниципального имущества Раменского городского округа Московской области передало АО «Раменская теплосеть» в безвозмездное пользование здание котельной с оборудованием и тепловую сеть», – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству передача во владение и (или) пользование объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только на основании договоров аренды или концессионных соглашений.

«В связи с этим прокуратура Московской области обратилась в суд с иском о признании договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, предназначенным для теплоснабжения, недействительным и применении последствий недействительности ничтожной сделки», – уточняется в материале.

Рассмотрев представленные материалы, Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал коммерческую организацию вернуть муниципальное имущество администрации.