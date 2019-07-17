РИАМО – 17 июл. На ряде улиц в центре столицы с 22 июля начнут ограничивать движение в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Олсуфьевский переулок в районе пересечения с Оболенским переулком. Период: с 22 июля по 2 августа круглосуточно. Участок 2: переулок Хользунова от дома 15 до улицы Усачева. Период: с 22 июля по 28 августа круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, ограничения затронут переулок Хользунова от дома 14 до дома 24, строения 1, с 22 июля по 28 августа, а также с 12 по 30 сентября.

«Участок 4: Оболенский переулок от Олсуфьевского переулка до переулка Хользунова. Период: с 22 июля по 2 августа круглосуточно. Участок 5: Пуговишников переулок от дома 4 до дома 7. Период: с 5 по 10 августа круглосуточно», – добавляется в материале.

Также ограничения введут в Языковском переулке от дома 7 до дома 15 с 13 по 18 августа, а в районе дома 8 – с 21 по 25 августа круглосуточно.

«Участок 8: Несвижский переулок в районе дома 6, корпус 1. Период: с 12 по 19 сентября. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства», – уточняется в материале.