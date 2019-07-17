РИАМО - 17 июл. Ассоциация ветеранов службы судебных приставов выполнила намеченный на текущий год план по социальным мероприятиям, в число которых вошли помощь ветеранам и забота о воспитанниках детских домов и школ-интернатов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов.

Ассоциация работает с 2015 года в составе управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Ее участники организуют конкурсы для ведомства, а также проводят творческие фестивали. Кроме того, ассоциация облагораживает подшефные мемориалы и братские захоронения.

«Ведется организованная работа по обновлению информации регионального отделения на интернет-сайте управления, продолжается агитационная и разъяснительная работа по привлечению в ряды МОО «Ассоциация ветеранов ФССП» новых членов», - говорится в сообщении.

В отделении работают и бывшие, и действующие работники управления. Его возглавляет ветеран ФССП России Александр Долина.