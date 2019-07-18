РИАМО – 18 июл. В честь 50-летия высадки человека на Луну в московском Музее космонавтики, начиная с четверга, начнут показывать документальные фильмы и рассказывать об изучении и планах по освоению естественного спутника Земли, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Музее космонавтики с 18 по 21 июля пройдет «Лунная неделя» – серия мероприятий, приуроченных к 50-летию высадки первого человека на поверхность спутника Земли. Гостей ждут научно-популярные фильмы, познавательные лекции и дискуссии о лунных миссиях и космических программах», – говорится в сообщении.

Так, в четверг в 19:00 гости смогут посмотреть фильм «Секунды до прилунения», посвященный миссии «Берешит». Если бы она увенчалась успехом, Израиль стал бы четвертой страной после СССР, США и Китая, чьи автоматические исследовательские станции благополучно достигли поверхности Луны.

«20 июля в 15:00 состоится специальный показ фильма «Аполлон-11», который посвящен первому успешному полету человека на Луну. В основу легли архивные кадры с 70-милиметровой пленки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. Затем летчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов расскажут о лунной программе», – дополняется в материале.

На протяжении всей «Лунной недели» в залах Музея космонавтики также можно увидеть подлинный скафандр американского астронавта Майкла Коллинза, пилота командно-служебного модуля «Аполлон-11», частицы лунного грунта, пульт управления луноходом и макет «Лунохода-1», советский лунный посадочный корабль и скафандр «Кречет», который предназначался для прогулок по Луне.