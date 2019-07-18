РИАМО - 18 июл. В Коломне в четверг в одной из аптек государственной сети «Мособлмедсервис» пройдет День здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В ходе мероприятия специалисты-медики расскажут горожанам о здоровом питании и его влиянии на организм.

«Соблюдение правил здорового питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний и расстройств, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление», – сказала директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

Принять участие в Дне здоровья смогут все желающие. Мероприятие начнется в 10:00 в четверг по адресу: улица Октябрьской революции, дом 318.