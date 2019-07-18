РИАМО - 18 июл. Памятник философу и богослову Павлу Флоренскому откроют в четверг в Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы фонда науки и культуры священника Павла Флоренского.

Памятник появится на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий». Автор – соучредитель фонда, художник-монументалист Мария Тихонова.

«Труды отца Павла изучают во многих странах мира и это служит консолидации профессионального сообщества и укреплению международных научно-гуманитарных связей. Памятник выдающемуся ученому и подвижнику, мученически погибшему в годы гонений и репрессий, являются одной из важнейших составных частей историко-культурного наследия нашей страны», – говорится в сообщении.

Высота монумента – около 2,5 метров. Он представляет собой фигуру священника в полный рост. Одна рука священника смиренно опущена. В другой руке Флоренский держит папку с рукописями богословско-философского труда «Столп и утверждение истины».

«Совместно с памятником Флоренскому в мемориальном комплексе «Всем пострадавшим за веру во Христа в годы гонений и репрессий» будут открыты бюсты новомучеников и духовных сподвижников, с которыми отец Павел разделил часть своего жизненного и крестного пути», – разъясняется в сообщении.