РИАМО- 17 июл. Зампред комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Жук уверен, что появление в законодательстве понятия «семейный бизнес» послужит хорошим импульсом к развитию многих предприятий, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По итогам встречи с главой Торгово-промышленной палаты президент РФ отметил, что необходимо создать законодательную базу для такого вида предпринимательства, как «семейный бизнес».

«Необходимость такая действительно есть. Ведь это упростит работу предпринимателей, ведущих бизнес с родственниками, в части отчетности. Существует даже исследование, подтверждающее, что преемственность в бизнесе позитивно отражается на финансовых результатах фирм и компаний», – сказал Жук.

Он добавил, что подобный опыт так называемого «семейного бизнеса» есть в других странах, где о таком виде предпринимательства отзываются более чем положительно.

Депутат уверен, что, создав соответствующую законодательную базу, удастся данное направление не только поддержать, но и стремительно развить – в том числе, увеличить количество малого и среднего бизнеса, как в Подмосковье, так и в стране в целом.

«Многие при наличии «семейной» команды опасаются начинать предпринимательскую деятельность. Но при должном законодательном регулировании многие предприятия получат новый импульс в развитии. В первую очередь необходимо упростить документооборот. Ведь работают люди одной семьи вместе, а бумаги заполняют на каждого, что увеличивает бумажную волокиту», – разъяснил Жук.

Парламентарий подчеркнул, что в Московской области существуют различные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Безусловно, их необходимо будет распространить и на тех, кто попадет под понятие «семейный бизнес». В первую очередь нужно будет подумать о налоговых каникулах», – уверен Жук.

По его мнению, регулирование на федеральном и региональном уровнях данного вида деятельности позволит вывести часть предпринимателей из тени.

«Соответственно, увеличение количества занятых в этой сфере граждан приведет к тому, что может появиться единый реестр «семейного бизнеса», – резюмировал зампред комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.