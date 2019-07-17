РИАМО - 17 июл. Арбитражный суд Москвы в порядке субсидиарной ответственности взыскал с министерства обороны РФ в пользу ПАО «МОЭК» более 13 миллионов рублей убытков за бездоговорное потребление тепловой энергии подведомственной организацией, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Первоначально ПАО «МОЭК» обратилось в суд с заявлением о взыскании убытков с ФГКУ «ИТЦ №2 ВЭВУС» Минобороны России». По итогам рассмотрения дела по существу требования ПАО «МОЭК» были удовлетворены в полном объеме, но ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете должника требование по оплате не было исполнено», – отмечается в сообщении.

ПАО «МОЭК» вновь обратилось в суд в порядке субсидиарной ответственности для взыскания убытков с главного распорядителя средств федерального бюджета – министерства обороны РФ, в ведении которого находится учреждение-должник. Суд удовлетворил исковые требования ПАО «МОЭК».

В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы рассматривается еще два аналогичных дела по искам ПАО «МОЭК» к министерству обороны о взыскании более 20 миллионов рублей.

Пятого июля Арбитражный суд Москвы принял прецедентное решение о привлечении министерства обороны РФ к субсидиарной ответственности и взыскании в пользу ПАО «МОЭК» убытков, причиненных подведомственной организацией ведомства.