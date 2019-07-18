РИАМО - 18 июл. Участники программы «Московское долголетие» в четверг смогут поучаствовать в спортивных соревнованиях или посетить различные концерты и ретро-дискотеку, в частности, будут проведены занятия по скандинавской ходьбе и рисованию гуашью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Восемнадцатого июля участников «Московского долголетия» приглашают на спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы. Кроме того, для них пройдут концерты и ретро-дискотека», - говорится в сообщении.

На окружном фестивале художественно-прикладного творчества Handmade Art, который состоится в Таганском парке, участники «Московского долголетия» покажут свои работы. Также в программе — выступления музыкальных и танцевальных коллективов Центрального округа столицы и мастер-классы по хендмейду. Также посетители фестиваля смогут присоединиться к проекту «Московское долголетие».

Территориальный центр социального обслуживания «Чертаново» приглашает на открытый урок по рисованию гуашью. Занятие пройдет в филиале «Чертаново Центральное». Его проведет преподаватель Алена Башарина.

В Зеленограде состоится выступление группы «Арабеск». Коллектив не раз становился победителем и лауреатом окружных и городских вокальных конкурсов. Концерт пройдет в филиале «Солнечный» территориального центра социального обслуживания «Зеленоградский».

В Бирюлевском дендропарке пройдет ретро-дискотека Movie Star. Гости услышат известные песни, смогут потанцевать и завести новые знакомства. Организатор дискотеки — филиал «Бирюлево Восточное» территориального центра социального обслуживания «Царицынский».

В парке «Кузьминки» состоятся спортивные соревнования «Физкульт-привет». Участники «Московского долголетия» смогут посостязаться в скандинавской ходьбе. Марафон пройдет в сопровождении опытных наставников и инструкторов.

В Покровском парке опытные преподаватели проведут тренировки по тхэквондо, гимнастике цигун, йоге и скандинавской ходьбе.

В занятиях может принять участие любой желающий.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года, и на данный момент в нем принимают участие около 160 тысяч представителей старшего поколения.