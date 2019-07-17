РИАМО – 17 июл. Более 30 тысяч льготников Подмосковья буду обеспечены санаторно-курортном лечением в этом году, на закупку путевок для них выделено порядка 700 миллионов рублей из областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В 2019 году санаторно-курортным лечением уже обеспечено более 2 тысяч федеральных льготников, свыше 5 тысяч региональных льготников и предпенсионеров, а также порядка 3 тысяч детей-инвалидов.

«Всего в этом году более 30 тысяч льготников будут обеспечены санаторно-курортном лечением. Мы закупили 10,5 тысяч путевок для федеральных льготников, около 10 тысяч путевок для детей-инвалидов и 9,6 тысячи для региональных льготников и неработающих пенсионеров, в том числе для предпенсионеров. На указанные цели выделено около 700 миллионов рублей», – отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она уточнила, что льготные категории граждан направляются на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья.