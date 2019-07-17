РИАМО – 17 июл. Сотрудники ФСБ, которых арестовали за разбойное нападение на московского предпринимателя Александра Юмаранова, украли у пострадавшего не менее 136 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Арестанты совершили разбой в составе организованной группы, имитируя оперативные мероприятия, отметил судья Московского окружного военного суда (МОВС), зачитывая материалы дела в ходе рассмотрения жалобы на арест сотрудника ФСБ капитана Владимира Урусова. По ним Урусов признал свою причастность к преступлению и оформил явку с повинной.

«Ранее суд признал законным арест до 10 августа еще одного фигуранта дела - оперативного сотрудника управления «К» ФСБ России старшего лейтенанта Артура Власова», — говорится в сообщении.

Кроме того, в процессе судебного заседания прозвучала информация о том, что помимо Урусова признание вины и явку с повинной совершил и Маргиев.

5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще два представителя службы безопасности сейчас находятся под домашним арестом по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») уголовного кодекса РФ.

В это деле фигурируют Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Среди задержанных нашли сотрудника группы спецназначения «Вымпел», офицеров управления «К» ФСБ России, а также сотрудников спецразделения «Альфа».

Начальник «Альфы», Герой России Валерий Канакин недавно лишился своей должности. Однако, по словам почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, увольнение Канакина не связано с разбоем сотрудников спецподразделения.