РИАМО - 17 июл. Женщина поступила в Ступинскую больницу после травмы в быту, пострадавшей одномоментно выполнили две сложные операции, чтобы сохранить двигательные функции руки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«У 53-летней пострадавшей были диагностированы тяжелые закрытые оскольчатые переломы левой локтевой кости со смещением головки правой лучевой кости, а также повреждение сустава. Первым этапом врачебная бригада выполнила остеосинтез перелома. Затем вместо сломанной головки лучевой кости установили эндопротез. Операции длились около двух часов», - сказал заведующий травматологическим отделением СЦРКБ Заур Сулумов.

Благодаря удачно проведенному оперативному вмешательству, пациентка ожидает скорой выписки.

Следует отметить, что локтевая кость является крайне важным компонентом опорно-двигательного аппарата, и ее деформация может в значительной степени ограничить способность пользоваться рукой.

Примечательно, что эндопротезирование головки лучевой кости - одна из редких операций, когда травматолог сначала производит предварительную имплантацию с помощью примерочного компонента эндопротеза, и лишь убедившись в точности проведенных измерений, проводит эндопротезирование.