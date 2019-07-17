РИАМО - 17 июл. До конца текущего года еще 36 объектов в 19 городских округах Подмосковья будут газифицированы по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Всего в 2019 году по данной программе будет газифицировано 50 населенных пунктов Московской области. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года», - говорится в сообщении.

Будут созданы условия для газификации в следующих муниципальных образованиях:

Богородский городской округ

Строительство газопровода-связки по улице Радио в Ногинске

Строительство газопровода по улицам 1-й Прудовой, 1-й Дементьевской, Дружной, Колодезной, Фрунзе в Ногинске

Дмитровский городской округ

Закольцовка и прокладка газопровода по улицам Гоголя и Осипенко в Дмитрове

Строительство газопровода-связки ТИЗ «Лесное» – пионерлагерь «Звездный» в деревне Мышецкое Солнечногорска

Газификация поселка Лавровки

Газификация улиц Московской, Московский тупик, Московское шоссе, 1-го и 2-го Московских переулков в Деденеве

Орехово-Зуевский городской округ

Газопровод высокого давления к деревне Яковлевская с последующей газификацией

Газификация деревни Цаплино

Одинцовский городской округ

Газопровод-связка села Перхушково и поселка Николино

Газификация деревни Чапаевка и села Шарапово

Городской округ Дубна

Модернизация (реконструкция существующих сетей) газопровода низкого давления на улицах Ленинградской, Мичурина, Курчатова в Дубне

Городской округ Истра

Строительство участка газопровода между деревней Ермолино и деревней Сокольники

Закольцовка тупиковых точек на улицах Московской и Полевой в поселке Снегири

Параллельная прокладка газопровода в деревне Красновидово

Газификация негазифицированной части деревни Рычково

Городской округ Кашира

Газификация улиц в деревне Топканово (улицы Клубная, Дачная, Школьная, Заречная, Магистральная)

Газификация поселка Большое Руново

Коломенский городской округ

Газификация негазифицированной части села Нижнее Хорошово

Газификация негазифицированной части деревни Семеновское

Городской округ Красногорск

Закольцовка тупиковых точек на улице Победы в Нахабине

Можайский городской округ

Газификация села Сокольниково

Наро-Фоминский городской округ

Строительство газопровода от ГРС «Васильчиново» до деревни Плесенское со строительством отводов к застроенным территориям

Газификация села Атепцево

Городской округ Павловский Посад

Строительство газопровода от ГРП по улицам Московской, Чехова, переулку Мещерский в Павловском Посаде

Пушкинский городской округ

Газификация микрорайона Лесная Быль в дачном поселке Зеленоградский

Раменский городской округ

Строительство газопроводов с закольцовкой с существующим газопроводом по 2-му и 1-му Московскому переулку и газопровода между улицами Заречной и Запрудной в деревне Поповка

Рузский городской округ

Газификация негазифицированной части деревни Орешки

Газификация деревни Таблово

Газификация деревни Хотебцово

Городской округ Серебряные Пруды

Газификация негазифицированной части поселка Дмитриевский

Городской округ Солнечногорск

Газопровод-связка высокого давления деревня Брехово – рабочий поселок Андреевка (ГРС «Андреевка» – ГРС «Сходня»)

Городской округ Шаховская

Газификация деревни Назарьево

Газификация деревни Волочаново

Городской округ Щелково

Газопровод деревня Мосальское - деревня Костыши