РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 июл. Владельцы кофеен и кондитерских в Королеве в четверг расскажут о том, как сделать бизнес прибыльным, сообщается на странице бизнес-инкубатора горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Открытое занятие пройдет по адресу: Вокзальный проезд, 2А, начало в 20:00.

«Восемнадцатого июля в Королевском бизнес-инкубатор пройдет открытое занятие! Наши выпускники расскажут о том, как они сделали свой бизнес прибыльным. Приходите с подругами и сможете все узнать про работающие бизнес-модели! Зададите вопросы, которые вас интересуют. И может, наконец, откроете свой бизнес», – говорится в сообщении.

Выпускник бизнес-инкубатора, владелец двух кофеен Павел Левохин расскажет, сколько нужно вложить, сколько можно заработать, как выбрать место, нужна ли еда в меню и многое другое. Выпускник, владелец семи кондитерских Геворг Карапетян расскажет, как из одного магазина выросла сеть, сколько стоит открыть кэндишоп, о геймификации в кэндишопе, как и почему происходит смена ассортимента в магазинах.