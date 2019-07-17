РИАМО - 17 июл. Из-за затяжного дождя на территории Московской области появились затруднения в движении транспорта, дорожные службы уже начали устранять последствия непогоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В связи с продолжительными ливневыми дождями 16 и 17 июля затруднено движение в Красногорске в микрорайоне Павшинская Пойма и в Люберцах в микрорайонах Некрасовка и Зеленая зона», – отмечается в сообщении.

На Красногорском бульваре в Красногорске и на улицах Транспортная и Преображенская в Люберцах образовались подтопления, проезд автотранспорта затруднен.

«В настоящее время дорожные службы ведут оперативные работы по ликвидации подтоплений с проезжей части», – добавляется в материале.

На местах дежурят четыре оперативные бригады. В настоящее время уровень воды снижается, регулируется интенсивность ливнестоков.

В среду на Московскую область и Москву обрушился сильный ливень, затопило часть дорог.