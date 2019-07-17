РИАМО - 17 июл. В Московской области при поддержке министерства ЖКХ региона в школах и летних лагерях реализуются программы информированию детей о правилах раздельного сбора твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«Сегодня мы заботимся о взрослых, но надеемся на молодых, так как им жить после нас, а вот в каком Подмосковье, чистом и комфортном или замусоренном, зависит от всех нас, и лучше об этом выборе начинать задумываться в детстве», - сказал министра ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Так, например, регоператор «ЭкоЛайн Воскресенск» и фонд «ЭкоЛайн-Будущее» при поддержке администрации Воскресенска реализуют пилотный проект «Изменись за 21 день!». В рамках него организаторы научат детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Дубравушка», раздельному сбору мусора и правилам обращения с отходами, а также постараются привить им экологичный образ жизни.

«В лагере уже установили контейнеры для раздельного сбора и подготовили большую интерактивную программу. В проекте принимают участие дети в возрасте от 10 до 11 лет, каждая неделя лагерной смены будет посвящена теме «ПроЭкоСпорт», «ПроОтходы», «ПроЭкологию». По этим темам на протяжении семи дней ребята будут выполнять задания и делиться результатами», - говорится в сообщении.

Для детей будут проводить лекции и игры, которые позволят привить им нужные навыки и образ мышления.

Это далеко не единственный проект по обучению детей правилам обращения с ТКО. Похожие программы реализуются в детдомах, в школах организуются лектории и игры. Министерство ЖКХ Подмосковья даже выпустило комикс для детей, в котором отважные герои борются с антигероем-загрязнителем и побеждают.