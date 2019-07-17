РИАМО - 17 июл. «МособлЕИРЦ» отчитался о работе по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ, в первом полугодии расчетный центр собрал с неплательщиков 580 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для сравнения: за весь 2018 год в Московской области было собрано 613 миллионов «долговых» рублей.

«Повышение платежной дисциплины – приоритетная задача, поставленная перед «МособлЕИРЦ» правительством Московской области. Все больше управляющих компаний и поставщиков ресурсов поручают нам не только рассчитывать и начислять платежи, но и взыскивать долг», – отметил генеральный директор «МособлЕИРЦ» Владислав Колесников.

Он добавил, что компания организовала системную работу и сейчас ведется сбор дебиторской задолженности в интересах 100 управляющих и ресурсоснабжающих организаций Подмосковья.

На середину 2019 года расчетный центр собирает долги за ЖКУ в 24 муниципальных образованиях Подмосковья.

В Воскресенске в 2019 году «МособлЕИРЦ» взыскал порядка 130 миллионов рублей, в Пушкине – 110 миллионов рублей. В Химках в 2019 году должники оплатили 67 миллионов рублей, в Чехове сумма оплаченных долгов составила 86,5 миллионов. Три новых договора на работу с дебиторской задолженностью заключено в Можайске, долги жителей за ЖКУ сократились на 23 миллиона рублей.

«МосОблЕИРЦ» использует все инструменты работы с дебиторской задолженностью. Сначала с напоминанием о долге звонит робот, затем начинается «живой» обзвон, рассылаются СМС-сообщения, почтовые уведомления и претензии», – уточняется в материале.

Если неплательщик продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. За шесть месяцев 2019 года юристы подали в суды Подмосковья более 20 тысяч исков. По результатам судебно-претензионной работы поставщикам ресурсов и услуг возвращено более 145 миллионов рублей.

«Наши специалисты используют современные методики работы, автоматизированные сервисы, оценивают такие факторы, как «возраст» долга, его размер, социальное и материальное положение должника. Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и по объективным причинам не может оплатить долг сразу, «МосОблЕИРЦ» предлагает механизм рассрочки платежа», – подчеркнул Колесников.