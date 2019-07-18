РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июл. В роддоме Королева в четверг пройдет День открытых дверей, посвященный профилактике абортов.

В четверг в 14:00 в женской консультации Королевского родильного дома состоится День открытых дверей, посвященный профилактике абортов, «Подари мне жизнь», во время которого пройдет встреча с акушером-гинекологом, медицинским психологом и юристом.

Прийти на День открытых дверей могут все желающие. Предварительная запись не требуется.