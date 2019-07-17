РИАМО - 17 июл. В подмосковном поселке Мисцево начали капитальный ремонт региональной дороги, которого местные жители ждали почти 20 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ликино-Дулева.

Ранее жительница поселка Мисцево оставила обращение на прямую линию с президентом России, в котором рассказала о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева местные власти отрабатывают данное обращение.

«Две недели назад дорожники выполнили ямочный ремонт на участке муниципальной дороги и приступили к капитальному ремонту региональной дороги МБК – Дуброво - Мисцево, которого здесь ждали почти 20 лет. Это главная дорога, которая проходит через весь поселок», – отмечается в сообщении.

По словам жительницы поселка Татьяны Беловой, в дождливую погоду ямы на главной дороге поселка заполнялись водой, одновременно по этой дороге и ходили, и ездили. В центре поселка находится остановка, но автобусу было очень тяжело разворачиваться, поэтому некоторые водители даже отказывались ездить в Мисцево – они останавливались на повороте, а людям приходилось бежать до автобуса.

«Жители поселка благодарны за незамедлительную реакцию и помощь в решении проблемы губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву», – подчеркивается в материале.

Протяженность дороги составляет чуть больше километра. В настоящее время на дороге идет укладка выравнивающего слоя. Затем будет произведено устройство верхнего слоя высотой пять сантиметров и посыпка обочин песчано-гравийной смесью.

За качеством работ следят не только сами жители поселка, но и депутаты. По словам депутата совета депутатов городского округа Ликино-Дулево Евгения Смолина, по окончании работ будут проверять все недоделки и недочеты, чтобы дорога соответствовала всем нормам и прослужила как можно дольше.