РИАМО - 17 июл. 51 случай заболевания острой кишечной инфекцией зафиксировали в Москве, люди отравились едой в вендинговых автоматах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в семи административных округах Москвы, управление Роспотребнадзора по Москве незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию. Расследование, начатое 15 июля, продолжается.

«По последним данным по состоянию на 14:00 17 июля зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», – говорится в сообщении.

Все заболевшие – взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния. У большинства заболевших диагноз – сальмонеллез.

Цех по производству данной продукции ООО «Хэлфи Фуд Продакшн» находится в Юго-Восточном округе на территории промышленной зоны. В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО «До луны и обратно» под брендом Healthy food, установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное. На предприятии не соблюдается поточность технологического процесса, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции, отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции, часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается», – уточняется в материале.

Технологические карты на изготовляемую продукцию отсутствуют. На хранении находится, как просроченная продукция, так и обезличенное сырье. На части продукции применена авансовая маркировка сроков изготовления, неправомерно установлены пролонгированные сроки годности на готовую продукцию, в том числе салаты. Медицинская документация на сотрудников представлена не в полном объеме.

Ведомством приняты меры по недопущению в организации торговли и общественного питания продукции ООО, представляющей угрозу для жизни и здоровья людей: изъято из оборота около 3 тонн обезличенного сырья и готовой продукции, помещения производственных цехов опечатаны, закрыты 22 станции здорового питания (вендинговые автоматы).

Также опечатаны кафе Healthy food (Пресненская набережная, дом 8, строение 1,17), кафе Healthy food (Пресненская набережная, дом 10).

«Проводятся исследования ранее отобранных образцов сырья и пищевой продукции, смывов с технологического оборудования и объектов окружающей среды, а также обследование сотрудников предприятия», – уточняется на сайте.

Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий как на производстве ООО «Хэлфи Фуд Продакшн», так и в местах реализации продукции Healthy food продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.