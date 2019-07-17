РИАМО - 17 июл. По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина областная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) наращивает комплекс мер по обслуживанию гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Проведены комплексные тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации возгораний на комплексах гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников Московской области. Специалисты аварийно-спасательной службы провели советующие мероприятия на комплексах гидросооружений вблизи поселков Снопок Новый и Верея городского округа Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

Ранее аналогичные мероприятия проедены в Егорьевске, где были развернуты современные силы и технические средства по перекачке больших объемов воды.

В пожароопасный период особое внимание уделяется противопожарным мероприятиям на торфяниках, важнейшим из которых является постоянный мониторинг уровня грунтовых вод. На отдельные участки с пониженным уровнем грунтовых вод проводится закачка воды в гидросооружения системы обводнения торфяников из близлежащих природных водоемов.

По состоянию на июль в систему обводнения торфяников дополнительно закачано более 1,35 тысячи кубометров воды.

Региональным министерством ЖКХ реализуется долгосрочная целевая программа «Экология Подмосковья на 2011-2013 годы», в рамках которой на территории Московской области было построено 76 комплексов гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников, запас воды в каналах и водоемах которых обеспечивается удержанием дождевых и талых вод.

В комплекс гидротехнических сооружений для обводнения торфяного участка входят каналы, дамбы, водоемы, водопропускные сооружения, дорожная сеть, дамбы перелива, площадка под передвижную насосную станцию.