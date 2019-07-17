РИАМО - 17 июл. Предпринимательский климат в городском округе Солнечногорск признан лучшим за первую половину 2019 года среди всего региона благодаря улучшению отношения властей к предпринимателям и деятельности контрольно-надзорных органов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Такой итог получили на основании рейтинга, который составляют с 2015 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Оценку выставляли, ориентируясь на статистические данные Мособлстата, министерства инвестиций и инноваций региона, а также Федеральной налоговой службы.

«Среди положительных изменений на уровне муниципалитета в первом полугодии текущего года отмечены <…> смягчение административных барьеров, снижение количества необоснованных претензий или проверок со стороны контролирующих органов, снижение остроты кадровой проблемы для бизнеса», — говорится в сообщении.

По словам главы Солнечногорска Владимира Слепцова, благоприятный инвестиционный климат формирует комфортную среду для создания новых проектов и стартапов, а также позволяет привлекать в округ инвесторов и компании с мировым именем.

«В округе уже размещаются такие лидеры в своей отрасли как Mercedes, IKEA, создаются новые предприятия малого и среднего бизнеса», — отметил Слепцов.

Всего с начала года в городском округе было создано 940 предприятий малого и среднего бизнеса, благодаря которым появилось 1,15 тысячи новых рабочих мест.

Недавно в помощь малому и среднему бизнесу на территории Солнечногорска открылся офис премиум – класса «Мой бизнес». Теперь предприниматели муниципалитета могут получить в одном месте любые услуги, решить свой вопрос или обратиться за сопровождением своего инвестиционного проекта.