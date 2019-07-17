РИАМО - 17 июл. Три компании в городском округе Егорьевск оштрафовали на 129 тысяч рублей за несоблюдение экологического контроля и некорректное состояние производственной территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Информация о нарушениях на предприятиях поступила в министерство из Егорьевской городской прокуратуры. По их данным, две компании по ремонту техобслуживанию автомобилей пренебрегли экологическим контролем и не сделали проекты предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«В ходе проверок установлено, что ООО «Санпласт», которое занимается переработкой лома пластмасс в селе Саввино, допустило размещение на производственной территории отходов с нарушением требований к площадке временного накопления», — говорится в сообщении.

По предписаниям эту площадку нужно было оборудовать навесом, системой ливнестоков, а покрытие на ней сделать твердым.

Общая сумма штрафа для троих предпринимателей составила 129 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.