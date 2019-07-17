РИАМО - 17 июл. Предстоящую закупку работ по благоустройству территории, прилегающей к научно-исследовательскому центру «Курчатовский институт» в столице, заказчики и потенциальные исполнители обсудят в рамках проекта «Биржа торгов», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев, победителю электронного аукциона предстоит провести работы по благоустройству территории вблизи одного из крупнейших научных центров России по атомной науке и технике.

«В среднем в закупках на благоустройство территорий участвуют 4-5 компаний. В этот раз победителю придется заняться окружением Курчатовского института – отремонтировать дорожное покрытие, установить скамейки, игровое и спортивное оборудование, озеленить территорию», - сказал Дегтев.

Начальная цена контракта составляет 332 миллиона рублей. На выполнение всех работ отводится 110 дней с момента заключения договора.

Публичное представление конкурсной процедуры состоится 18 июля по адресу: улица Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).