РИАМО - 17 июл. В центре столицы отремонтируют Доходный дом Н.П. Козлова — кирпичный жилой дом, построенный в 1908 году, здание построено по проекту Клавдия Розенкампфа, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Согласована проектная документация для объекта «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Старая Басманная улица, дом 5, строение 1, Басманный район, Центральный административный округ города Москвы. Здание находится на территории объекта культурного наследия «Территория культурного слоя «Басманной слободы», XVI-XVII века» и «Культурный слой в границах города Москвы XVIII века».

«Основные проектные решения в рамках проведения капитального ремонта учитывают необходимость утепления вентиляционных шахт, замены двери выхода на чердак и дополнительного утепления чердачного перекрытия», - говорится в сообщении.

В общедомовых подвальных помещениях восстановят штукатурный слой, окраску стен и потолка по подготовленной поверхности, заменят цементно-песчаную стяжку пола.

В подъездах: на лестничной клетке, в тамбуре, вестибюле, коридоре и подсобном помещении запланирована замена дверей, окон, восстановление штукатурного слоя в местах повреждений и окраска стен, потолка, замена покрытия пола и облицовки стен керамической плиткой на уровне первого-второго этажей. Также будут отремонтированы металлические ограждения лестничных клеток и поручней.

Предусматривается замена системы отопления по существующей схеме, магистрального канализационного трубопровода и системы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. В рамках капитального ремонта системы электроснабжения планируется замена вводно-распределительного устройства и общедомового освещения.

«Столичное правительство бережно относится к историческому наследию Москвы, в том числе и к жилым зданиям, которые создают целостный архитектурный ансамбль города. Ярким примером этого является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что эта важная работа, нацеленная не только на восстановление зданий, но и создание максимально комфортной и безопасной среды для столичных жителей.

Клавдий Розенкампфа — русский архитектор, работавший в стиле модерн.