РИАМО - 17 июл. В поселении Московском в Новомосковском административном округе столицы появится новый детский сад на 220 мест корпус с богатой инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Детсад возведут на территории жилой застройки. Планируется, что после открытия дошкольное учреждение вместит девять групп, количество мест в которых будет варьироваться от 20 до 25.

«Строительство образовательных учреждений в новой Москве – неотъемлемая часть работы правительства столицы в части комплексного развития присоединенных территорий. Всего с 2012 года в ТиНАО было построено 40 детских садов и 16 школ», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Рядом с новым детским садом обустроят спортивную и игровую площадки, в самом здании создадут все условия для развития детей. Здесь появятся музыкальный и физкультурный залы, а также помещение для различных кружков. Кроме того, проект предусматривает кабинеты психолога и логопеда.

Новое дошкольное учреждение в Новомосковском административном округе столицы будет функционировать в режиме полного дня. Работать в нем будут 59 человек.