РИАМО – 17 июл. Строительство цеха по производству металлической тары в Дмитровском городском округе планируется завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгостройнадзора Московской области.

В деревне Селевкино ведется строительство цеха по производству металлической тары. В ходе проверки инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж металлоконструкций здания», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он уточнил, что общая площадь здания составит 1894 квадратных метра. Застройщиком выступает ЗАО «МИФ МЕБЕЛЬ».

«Цех будет выпускать металлическую тару для транспортировки кузовных элементов автомобилей, металлические элементы оборудования детских площадок и другие металлические изделия», – поясняется в материале.

Плановое завершение работ – четвертый квартал 2019 года.