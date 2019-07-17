РИАМО - 17 июл. В рамках Дня поля в Дмитровском городском округе Подмосковья работала площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — поучаствовать в семи разных испытаниях и выполнить нормативы ГТО смогли более 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Работа площадок комплекса ГТО является уже неотъемлемой частью большинства крупных событий в Московской области. Выполнение нормативов всегда привлекает большое количество желающих. На таких площадках у них есть возможность проверить свои силы в тех или иных видах испытаний, чтобы потом в многочисленных центрах тестирования выполнить нормативы уже на знак отличия», - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

В рамках Дня поля прошел целый Фестиваль физической культуры. Посетители могли не только попробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО, но и посмотреть показательные выступления по рукопашному бою и йоге.

День поля – уже ставший традиционным фестиваль агротехнологий, в рамках которого проходят соревнования за звание лучшего пахаря, а также увеселительные мероприятия. В этом году День поля проводиться уже в 24-й раз.