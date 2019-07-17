РИАМО – 17 июл. Жителям Подмосковья напомнили о пяти основных способах получения услуг Росеестра, говорится в сообщении пресс-службы управления Росеестра по Московской области.

Так, наиболее быстрый, удобный и простой способ – получение услуг Росреестра через официальный сайт ведомства.

«На официальном сайте Росреестра доступны все наиболее востребованные госуслуги ведомства: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)», – отмечается в сообщении.

На портале приведены пошаговые инструкции получения каждой услуги, сроки ее предоставления и стоимость. Кроме того, электронные сервисы Росреестра доступны круглосуточно и предоставляются экстерриториально.

Росреестром предусмотрен экстерриториальный принцип оказания государственных услуг.

Так, в случае необходимости подачи документов на государственную регистрацию прав или государственный кадастровой учет в Московской области в отношении объектов недвижимости, находящихся в иных субъектах РФ, заявители могут обратиться в офисы Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области.

«Узнать информацию об офисах приема-выдачи документов кадастровой палаты и осуществить предварительную запись возможно с помощью сервиса «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», – уточняется в материале.

Подробную информацию можно получить по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра: 8(800)100-34-34.

Обратиться за получением услуг Росреестра также можно в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ).

Сеть офисов МФЦ в Московской области представлена более чем 120 адресами (https://mfcmos.com/mfc-moskovskoy-oblasti).

Обратившись в МФЦ, заявитель может подать документы на осуществление учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, находящихся в Московской области, а также предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Законодательством предусмотрена возможность для заявителей сдать и получить документы не только при личном обращении, но и посредством почтового отправления.

При почтовом отправлении документов на государственную регистрацию прав необходима опись вложения и уведомление о вручении в территориальный орган или офис Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

«При этом подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя на представление заявления о государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена», – подчеркивается в сообщении.

Направлять документы можно в управление Росреестра по Московской области на адрес: 121170, город Москва, улица Поклонная, дом 13.

Помимо этого, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области осуществляются бесплатные выездные приемы документов для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, проживающих на территории Подмосковья.

Для того чтобы воспользоваться услугой выездного приема, достаточно обратиться в кадастровую палату по Московской области по телефону: 8(495)598-19-89 (добавочные 21-72, 23-11).