РИАМО - 17 июл. В Московской области для безопасного и комфортного передвижения пешеходов в этом году будет обустроено свыше 240 километров новых тротуаров вдоль дорог регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Работы по устройству новых тротуаров запланировано выполнить в 39 муниципальных образованиях Подмосковья. Наибольший объем работ будет выполнен в городском округе Щелково, где обустроят 34,4 километра тротуаров, в Дмитровском городском округе обустроят 33,6 километра и в Коломенском городском округе – 22 километра», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Он добавил, что все новые тротуары вдоль региональных дорог будут обустроены внутри населенных пунктов.

В рамках работ будет выполнено устройство корыта, установка бортового камня, устройство слоя из песка, устройство слоя из щебня и устройство асфальтобетонного покрытия. Также при строительстве тротуаров будут выполнены работы по устройству подходов к пешеходным переходам, которые оборудуют тактильной плиткой.

В соответствии с программой по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» устройство тротуаров будет выполнено на 384 участках. Завершить работы в полном объеме планируется в октябре.

Ознакомиться с адресным списком строительства тротуаров в 2019 году можно по ссылке.