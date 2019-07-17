РИАМО - 17 июл. Танцевальным марафоном на фестивальной площади в парке «Сокольники» в Москве завершатся соревнования по танцам для жителей столицы старшего поколения, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Московское долголетие».

Мероприятие пройдет 25 июля с 10:00 до 20:00. В марафоне примут участие 220 пар, занимающихся различными видами танцев в программе «Московское долголетие». Средний возраст танцоров составляет 65 лет, а самому старшему участнику 85 лет. Участники проекта «Московское долголетие» будут соревноваться за главные призы турнира в трех номинациях: «Любители», «Мастера» и «Формейшн» (соревнования команд).

«Оценивать выступления «серебряных» танцоров будут члены жюри, среди которых судьи международных соревнований по бальным танцам, профессиональные танцоры и победители международных чемпионатов. В перерывах между соревнованиями для участников выступят Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Кватро» и другие популярные исполнители», - говорится в сообщении.

Ведущими мероприятия станут звезды телевидения Анна Шатилова и Владимир Березин, а также Марк Тишман и Ксения Дежнева. В рамках марафона также пройдет телемост «Танцуй Москва – танцуй Россия», в котором примут участие несколько российских городов, где танцоры будут одновременно танцевать Зумбу. Это будет самый массовый танцевальный флешмоб — организаторы планируют установить новый рекорд.

«Благодаря проекту «Московское долголетие» сейчас в Москве занимается танцами почти 9 тысяч человек старшего возраста. <…> Медики отмечают, что танцы очень положительно влияют на эмоциональное состояние пожилых людей и замедляют процесс старения. Именно поэтому танцевальное направление является одним из самых популярных в проекте», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Проект «Московское долголетие, стартовавший 1 марта 2018 года, предусматривает бесплатные занятия творчеством, саморазвитием, спортом и танцами для москвичей старшего возраста.