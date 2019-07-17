РИАМО - 17 июл. Представители администрации Пекина и министерства финансов Китайской народной республики будут использовать опыт Москвы в процессе цифровизации госуслуг в сфере строительства, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В прошлом году Россия совершила очень резкий скачок в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по направлению «Получение разрешений на строительство», поднявшись со 115 на 48 место», – заявила заместитель генерального директора департамента международного экономического и финансового сотрудничества министерства финансов КНР Чань Юньхон.

Она пояснила, что после презентации Москвы, в которой речь шла о шести направлениях в области цифровизации госсуслуг в строительстве, китайским специалистам стало понятно, за счет чего произошел такой скачок.

«У нас в стране есть электронные системы и платформы для застройщиков, но нам надо поучиться у вас тому, как интегрировать различные ведомства для работы на этих платформах и наладить взаимодействие между ними», – дополнила Юньхон.

В свою очередь, заместитель руководителя Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформам Дай Йинь отметила, что в китайской столице также проводятся реформы по переводу в электронный вид административных процедур в строительстве.

По словам представителя администрации Пекина, ее очень заинтересовал опыт Москвы по расширению состава градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), в который с недавних пор включается информация о технических условиях подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям и о расположенных в границах земельного участка подземных коммуникациях.

«Сбор такой информации на электронных платформах может оказать самое позитивное влияние на скорость реализации проектов», – подчеркнула Йинь.

Между тем заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова разъяснила, что столица с радостью поделится с представителями властей Пекина своим опытом.

«На сегодняшний день в Москве создан замкнутый контур предоставления государственных услуг в электронном виде. На главном городском портале mos.ru можно подать заявку на получение 19 услуг от выдачи ГПЗУ до ввода в эксплуатацию. При этом 15 услуг предоставляются исключительно в электронном виде», – поделилась она.

По ее словам, в 2013 году количество заявок, поданных в электронном виде не превышало 13%, а на сегодняшний день этот показатель вырос до 90%. В столице применяются новые технологии при предоставлении услуг в электронном виде.

«В прошлом году мы реализовали проект по подключению к различным инженерным сетям по единой заявке. В планах на ближайшее будущее – внедрение комплексных услуг в строительстве, когда на каждом этапе реализации строительного проекта по одной заявке застройщик сможет получать решения, согласованные несколькими органами власти и сформированные с использованием цифровой площадки взаимодействия», - рассказала Караванова.

Она уточнила, что в настоящее время число пользователей электронных сервисов «Калькулятор процедур», «Строим просто», «Личный кабинет застройщика» и сервисов на портале mos.ru постоянно растет.