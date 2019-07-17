РИАМО - 17 июл. Минэкологии Подмосковья планирует увеличить заказник «Урочище «Веревкин бугор», который находится в Коломенском городском округн и Луховицах больше чем в три раза, в его состав войдут ценные природные комплексы юга Мещерской низменности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

После реализации проекта положения природного заказника, созданного в 1987 году, для него наконец утвердят четкие границы и введут в его состав ценные природные комплексы юга Мещерской низменности, в районе слияния рек Оки и Цны.

«В новой редакции положения площадь заказника увеличена более чем в три раза – с 1,9 до 7,1 тысячи гектара. В этих местах наблюдается крупное весеннее миграционное скопление водоплавающих и околоводных птиц», — говорится в сообщении.

Территория заказника входит в границы ключевой орнитологической территории международного значения «Дединовская пойма реки Оки» и относится к водно-болотным угодьям, занесенным в перспективный список Рамсарской конвенции «Дединово-Белоомутская пойма реки Оки».

27 видов встречающихся здесь птиц занесены в Красную книгу Московской области, а девять из них - скопа, орлан-белохвост, большой подорлик, змееяд, степной лунь, большой кроншнеп, кулик-сорока, черный аист и серый сорокопут – еще и в Красную книгу России. Помимо этого, здесь обитают нескольких видов краснокнижных бабочек, насекомых, а также краснобрюхой жерлянки, прыткой ящерицы, обыкновенного ужа.

Охранный режим заказника запрещает неорганизованный отдых и любую деятельность, которая может нанести ущерб ценным экосистемам.

Из-за охранного режима заказника, на его землях нельзя устраивать неорганизованный отдых и вести такую деятельность, которая может навредить ценным экосистемам.

Риск для флоры особо охраняемой природной территории также представляет разрастание чужеродного вида - эхиноцистиса лопастного, который вытесняет другие виды.