РИАМО - 17 июл. На севере Москвы на территории парка «Дружбы» завершается реконструкция амфитеатра, изначально он состоял из четырех ступеней, но в ходе благоустройства увеличился на один ряд, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 40 гектаров.

«Далеко не всегда амфитеатры предназначены для просмотра представлений, иногда, например, как в парке «Дружбы», их используют как нетипичное место для отдыха. Перед амфитеатром размещается площадь, на которой нет сцены: в самом ее центре установлен монумент «Дружба». Появился он в парке во время проведения XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1985 году», - уточняется в материале.

За время эксплуатации конструкция и облицовка амфитеатра заметно износились. Местами отсутствовало плиточное покрытие, через швы между некоторыми плитками проросла трава, а бетонное основание разрушалось. Также пришло в негодность гранитное покрытие постамента скульптуры.

«В ходе работ по благоустройству был произведен полный демонтаж старого плиточного покрытия, а также частичный демонтаж бетонного основания. На сегодняшний день основание полностью восстановлено и выполнена отделка новой гранитной плиткой. Осталось обустроить места для сидений из деревянной террасной доски», - отмечается в материале.

Изначально амфитеатр состоял из четырех ступеней, но в ходе благоустройства его увеличили на один ряд, при этом его площадь осталась неизменной и составляет около 700 квадратных метров.

«Помимо этого, гранитное покрытие постамента скульптуры «Дружба» будет восстановлено в первоначальном виде, а сама композиция отреставрирована – очистят памятник и выполнят работы по консервации. Сейчас уже заменили плиточное покрытие площади вокруг скульптуры. Позже на ней установят 10 лавочек для отдыха и столько же урн», - добавляется в сообщении.

Вдоль дорожек, на площади и по углам амфитеатра установят новые опоры освещения с энергосберегающими фонарями.

Кроме того, в парке активно ведется устройство дорожно-тропиночной сети. В экспозиционной части парка облагораживают площадки вокруг расположенных там скульптур. Уже приступили к обустройству новых детских площадок. Также запланировано дополнительно высадить деревья и кустарники.

Завершить работы по благоустройству парка «Дружбы» планируется в текущем году.