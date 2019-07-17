РИАМО - 17 июл. Мужчина украл коробку переключения передач из импортного грузовика в Химках, сумма ущерба составила 60 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Автомобиль был припаркован во дворе на улице Зеленая. Следствие разыскало вора, им оказался безработный 33-летний мужчина, проживающий в Саратовской области. По его признанию, он продал механизм и потратил вырученные деньги на личные нужды.

«В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — говорится в сообщении.

За преступления, подпадающие под эту статью, предусмотрено максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. С совершившего кражу взяли подписку о невыезде и дали предписания о надлежащем поведении.