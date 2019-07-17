РИАМО - 17 июл. Чемпионат России и международные соревнования по джигитовке стартовали 15 июля на территории конноспортивного комплекса «Созидатель» в городском округе Лыткарино в Подмосковье, продлятся соревнования до 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Соревнования по джигитовке в Лыткарине выходят за рамки традиционных турниров. На одной площадке мы проводим чемпионат России и первенство международного уровня. В этом событии принимают участие более 50 человек из 18 стран, и мы уверены, что к следующему подобному событию эти цифры только вырастут», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

34 наездника состязаются в чемпионате России, а еще 18 принимают участие в международных соревнованиях по джигитовке. Подмосковье представляют Константин Заскалов, Федор Ефимов, Владимир Сергеев, Полина Александрова и Анастасия Киреева.

В программе мероприятий есть не только соревнования, но и показательные выступления джигитов.