РИАМО - 17 июл. В июле по решению суда оштрафована подмосковная производственная аптека, поставляющая недоброкачественные лекарственные средства в клиники и аптечные пункты Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

В апреле ведомство провело внеплановую проверку в отношении аптечной организации ООО «Целитель», изготовляющей и реализующей лекарственные средства, включая антибактериальные препараты.

«В ходе проверки установлено, что сотрудники ООО «Целитель» занимались изготовлением лекарств в антисанитарных условиях, используя недоброкачественные и незарегистрированные на территории Российской Федерации фармацевтические субстанции. Качество изготовленных препаратов не проверялось, условия хранения нарушены», – отмечается в сообщении.

Организация привлечена к административной ответственности, выдано предписание об устранении нарушений. Арбитражным судом Московской области вынесено решение об уплате представителями ООО «Целитель» административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«Клиникам и аптекам необходимо крайне внимательно относиться к качеству закупаемых препаратов. Использование недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств может нанести ущерб жизни и здоровью пациентов», – подчеркнул руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Он добавил, что одним из поводов усомниться в эффективности и безопасности лекарственных средств является нарушение производителем правил упаковки и маркировки, установленных федеральным законодательством.

В свою очередь представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области пояснил, что ООО «Целитель» неподконтрольно ведомству.