РИАМО – 17 июл. С помощью внештатных сотрудников Госадмтехнадзор помог заключить более 6 тысяч договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), больше всего документов удалось получить в Щелкове, Клину, Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

С 1 июня 2019 года благодаря совместной работе инспекторов Госадмтехнадзора Московской области и внештатников ведомства юридические лица и СНТ заключили более 6 тысяч договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.

«Мы предложили свой формат общественного контроля. С 1 июня внештатную команду ведомства пополнил 131 человек. Ими стали представители региональных операторов Подмосковья. Теперь каждый пятый внештатник Госадмтехнадзора профессионально разбирается в сути заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов, что значительно повысило процент заключенных договоров в этой сфере», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Активнее всего внештатники Госадмтехнадзора работали по заключению договоров на вывоз ТКО в городских округах Клин, Домодедово, Щелково, Орехово-Зуевском городском округе.

«Мы пополняем наш внештатный арсенал представителями региональных операторов для эффективного внедрения на территории Подмосковья новой модели обращения с ТКО, которая находится под личным контролем Губернатора Московской области Андрея Воробьева», – дополнил Баженов.

В Подмосковье работают 7 региональных операторов по вывозу ТКО.