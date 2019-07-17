РИАМО - 17 июл. Росреестр заключил в июне рекордные за все годы 11,67 тысячи договоров на новостройки в Москве, такое резкое увеличение спроса продиктовано желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета, сообщается на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Управлением Росреестра по Москве в II квартале 2019 года зарегистрировано 26,7 тысячи договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости – на 35% больше, чем в январе-марте (19,8 тысячи договоров долевого участия). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на новостройки вырос в 1,5 раза (17,98 тысячи договоров долевого участия).

«Значительный рост демонстрирует и рынок нежилой недвижимости: с апреля по июнь зафиксировано 6 972 договора долевого участия – на 21% больше, чем по итогам I квартала 2019 года (5,7 тысячи договоров долевого участия)», — говорится в сообщении.

В частности, в июне зарегистрировано рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья – 11,67 тысячи договоров долевого участия, что на 54% больше предыдущего месяца (7,59 тысячи ДДУ) и в два раза больше июня прошлого года (5,61 тысячи ДДУ).

На рынке нежилой недвижимости удалось достигнуть наивысшего за последние десять лет показателя: в июне зафиксировано 2,78 тысячи договоров долевого участия – на 52% больше, чем было зарегистрировано в мае (1,83 тысячи ДДУ).

Всего с начала года Росреестр по Москве зарегистрировал 59,27 ДДУ – на 32% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

«В Москве в преддверии перехода строительного рынка на новую схему финансирования долевого строительства в полтора раза увеличился спрос на первичном рынке жилья, достигнув в июне небывалого за все время числа зарегистрированных ДДУ - почти 12 тысяч», — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он подчеркнул, что этот результат стал на 32% больше, чем в ноябре прошлого года – тогда был достигнут показатель по количеству договоров долевого участия в месячном выражении – чуть менее 9 тысяч.

«Такой скачок, в том числе, вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета. По итогам месяца около 50% от всех ДДУ были поданы юридическими лицами», — подытожил Майданов.