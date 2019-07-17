РИАМО - 17 июл. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело сведения, представленные администрацией подмосковного Жуковского, в отношении ООО «Вектор» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила контракт на благоустройство дворов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, администрация заключила с обществом контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

«В связи с нарушением ООО «Вектор» условий исполнения контракта администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Вектор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее антимонопольное ведомство пришло к такому же решению из-за нарушения компанией условий исполнения контракта на замену трубопроводов горячей и холодной воды в подвале здания администрации Жуковского.