РИАМО – 17 июл. Уголовное дело возбудили против сотрудников социальной защиты населения столичного района Марьино после того, как они не приняли надлежащих мер в отношении однополой пары, воспитывающей двух малолетних приемных детей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбудили по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (часть 1 статья 293 УК РФ).

«По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», – говорится в сообщении.

Как полагает следствие, сотрудники отдела соцзащиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.