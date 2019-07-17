РИАМО - 17 июл. 100 подмосковных боксеров и тренеров поучаствуют в Международном Дне бокса в Москве, в ходе которого 21 и 22 июля соберутся тысячи гостей из 205 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Делегация из Московской области, являясь полноправной его (Международного дня бокса – ред.) участницей, присоединится к этому празднику. Более 100 причастных к нему человек примут участие в праздновании и установлении рекорда Гиннесса по самой массовой тренировке по боксу в мире на Красной площади», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В подмосковную делегацию войдут как боксеры, которые выступят в поединках, так и тренеры спортивных школ, под руководством которых пройдут мастер-классы и различные уроки боевого искусства.

В материале отмечается, что в текущем сезоне подмосковные боксеры завоевали 38 медалей на различных соревнованиях, 15 из которых – золотые.

«Тренироваться со всеми участниками будут известные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко, двукратный олимпийские чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель кубка Вэла Баркера Олег Саитов, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Софья Очигава», — говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве наставников выступят олимпийский чемпион Рахим Чахкиев и олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Егор Мехонцев.

Помимо боев профессиональных боксеров в рамках Международного Дня бокса состоится розыгрыш призов среди гостей праздника.