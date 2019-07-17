РИАМО - 17 июл. Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Москвы, который устроил дебош на борту самолета, его приговорили к 6 месяцам колонии-поселения, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В суде установлено, что в феврале 2018 года пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Москва («Шереметьево») – Тель-Авив грубо нарушал общественный порядок. На борту он находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, на замечания командира не реагировал, избил бортпроводника.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116, пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Причинение побоев, хулиганство на воздушном транспорте»). <…> Подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях полностью признал, в судебном заседании принес извинения потерпевшему и авиакомпании», – говорится в сообщении.

С учетом мнения государственного обвинителя – представителя Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.