РИАМО - 17 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла на территории международного аэропорта «Домодедово» первый туристско-информационный центр (ТИЦ) Подмосковья, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Это первый туристский центр Московской области, объединяющий главные маршруты нашего региона. Проект пилотный, нужно оценить его работу, понять, какие направления интересны туристам, чтобы в дальнейшем усовершенствовать ТИЦ и систему в целом. Аэропорты для таких центров - идеальная локация, ведь через них проходит огромный пассажирский трафик, а это наша основная целевая аудитория. И если говорить о планах, то размещение туристского центра в «Шереметьеве» стало бы логичным продолжением этой кампании», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что в «Домодедове» ТИЦ Подмосковья расположился на втором этаже в здании основного аэровокзала. Здесь можно узнать о знаковых достопримечательностях и событиях региона, изучить интерактивную карту Подмосковья, купить сувенирную продукцию или просто почитать туристические буклеты. Консультировать туристов и пассажиров «Домодедова» вызвались студенты Российского государственного университета туризма и сервиса, для которых этот ТИЦ стал первым местом работы.

По словам Виртуозовой, на данный момент пассажиры аэропорта выделяют для себя в Подмосковье маршруты с детьми и пляжный отдых, пассажиры пожилого возраста интересуются программой «Активное долголетие», которая реализуется в Московской области.

В открытии туристско-информационного центра в аэропорту «Домодедово» также приняли участие руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина и глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

Галкина рассказала, что на базе туристско-информационного центра в аэропорту «Домодедово» планируется проводить тематические дни.

«Событийный формат будет связан с гастрономическими проектами нашего региона. Вы будете приятно удивлены выбором продуктов, сделанных в Подмосковье: улитками, сырами и другой продукцией. Сейчас малый бизнес активно работает именно в этом направлении, в Московской области много хороших сыроваров и фермеров, продуктами которых мы можем по-настоящему гордиться», - отметила Галкина.