РИАМО - 17 июл. В городском округе Солнечногорск 61 многодетная семья воспользовалась компенсацией на покупку школьной формы в размере 3 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На льготу могут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Совершеннолетним компенсацию выдадут только в том случае, если они учатся в образовательных организациях всех типов на очном отделении и им не исполнилось 23 лет.

«Подать заявление на выплату можно до 5 декабря через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) или в многофункциональном центре «Мои документы» (улица Тельнова, дом №3/2. МФЦ работает с 8:00 до 20:00 всю неделю, кроме воскресенья)», – отмечается в сообщении.

К заявлению на выплату необходимо приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ; документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения); удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца); справку, подтверждающую обучение ребенка в образовательной организации Московской области.

Дополнительную информацию многодетные родители из Солнечногорска смогут получить в управлении социальной защиты населения городского округа по телефону: 8(495)994-02-67.

На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформили для 12,7 тысячи детей из многодетных семей, на общую сумму более 38,4 миллиона рублей.