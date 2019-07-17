РИАМО - 17 июл. В селе Верзилово городского округа Ступино завершили строительство учебного корпуса новой школы на 275 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новый корпус рассчитан на 275 учебных мест, его площадь составляет 3225 квадратных метров», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Учебный корпус возвели в рамках первой очереди строительства школы. На первом этаже здания разместили помещения для первых классов, рекреационную зону и буфет на 100 посадочных мест, а на втором и третьем этажах обустроили учебные кабинеты, кабинет директора, учительскую и технические помещения.

Проект предусматривает возведение еще двух очередей строительства, в рамках которых возведут отдельные спортивные, учебные и пищевые блоки. На прилегающей территории обустроят спортивную зону с беговыми дорожками и футбольным полем.

По итогам строительства школа сможет вместить 825 учащихся, а ее площадь составит более 14 тысяч квадратных метров.