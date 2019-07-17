РИАМО - 17 июл. Стены зданий Большого, Малого и Российского академического молодежного театров теперь отмечены QR-кодами, по которым можно узнать информацию о культурном памятнике, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города Москвы.

Отсканировав такой код с помощью мобильного телефона, можно открыть страницу с информацией о памятнике на портале «Узнай Москву». Всего к 1 августа на самых известных зданиях Москвы будут установлены 50 новых информационных табличек с QR-кодами. Еще 150 табличек установят до конца этого года.

«Поскольку 2019 год объявлен годом театра, мы решили установить новые таблички на зданиях 18 самых знаковых театров Москвы – Камерного, имени Вахтангова, театра Советской армии, театра «Школа современно пьесы», театра «Современник», исторического кинотеатра «Арс» и других», — поделился руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Такие таблички на фасадах памятников архитектуры и исторических зданий столицы начали устанавливать в 2012–2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы. Всего установили более 700 штук. С тех пор многие были утеряны или испорчены.

«В прошлом году наш департамент провел мониторинг по всем адресам: в надлежащем состоянии оказалось около 400 табличек. В этом году мы разместим на зданиях 200 новых табличек. Они популярны среди горожан: мы будем работать над тем, чтобы со временем на каждом здании-памятнике нашего города появились такие информационные знаки», — добавил Емельянов.

Информационные таблички с QR-кодом представляют собой небольшую пластиковую доску размером 30 х 40 сантиметров. На ней указано официальное название дома, а также напечатан QR-код, который можно считать с помощью камеры мобильного телефона или специального приложения.

Чтобы не наносить урон зданиям, таблички крепятся двухсторонней клейкой лентой (на фасадах) и хомутами (на оградах). Установку согласовывает и контролирует Департамент культурного наследия города Москвы.

Отсканировав код на табличке, пользователь переходит на страницу конкретного объекта на информационном портале «Узнай Москву», где есть небольшая историческая справка (на русском и английском языках), информация о состоянии, архивные и современные фотографии, фото до и после реставрации, аудио- и видеоэкскурсии.

Кроме зданий театров таблички будут размещены на стенах таких зданий, как особняк Зиминых в Дегтярном переулке, Печатный двор на Никольской, здание Ссудной казны, Центральный Московский ипподром, здания ансамбля Миусского трамвайного депо и усадьбы Валуево.