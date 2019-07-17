РИАМО – 17 июл. Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о неизвестном мужчине, который выстрелил в человека из автомобиля Volkswagen на проспекте Андропова, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Поступило сообщение о том, что на проспекте Андропова неизвестный гражданин из автомашины Volkswagen произвел выстрел из неустановленного оружия в человека, после скрылся с места происшествия», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что в настоящее время данную информацию проверяют.