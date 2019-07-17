РИАМО - 17 июл. Всероссийский театральный марафон стартовал во Владивостоке и в среду дошел до Подмосковья, его встретят на сцене Щелковского театра, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Крупнейший проект года театра - всероссийский театральный марафон - продолжается. Стартовав 18 января во Владивостоке, знаменитая гастрольная эстафета уже прошла по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и с большим успехом идет по центру России.

«17 июля 2019 года марафон доберется до Московской области. Торжественная передача Символа марафона пройдет на сцене Щелковского театра. В рамках Всероссийского театрального марафона 17 и 18 июля Щелковский театр примет на своей сцене Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи», - говорится в сообщении.

Вниманию зрителей будут предложены два спектакля: комедия Рэя Куни «№13» (18+) и «Трям! Здравствуйте!» (0+) по пьесе Сергея Козлова.

Щелково станет 57 городом-участником всероссийского театрального марафона.

«Всегда примечательно, когда яркие традиции создаются на наших глазах. Передача символа театрального марафона - как раз из таких. Мы очень рады принимать у нас замечательный театр из Рязани, наших друзей - и надеемся, что активизация гастрольной жизни перекочует из года театра на все последующие», - отметила министр культуры региона Нармин Ширалиева.