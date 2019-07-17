РИАМО – 17 июл. Гуманитарная помощь от жителей Подмосковья отправится в Иркутск спецбортом МЧС из аэропорта «Жуковский» 19 июля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Больше двух недель жители Московской области собирали гуманитарную помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Подмосковная акция помощи организована Общественной палатой Московской области при участии муниципальных общественных палат и поддержана Главным управлением социальных коммуникаций Московской области», – отмечается в сообщении.

Жители Подмосковья охотно откликнулись на призыв оказать посильную помощь соотечественникам, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи разрушительным паводком, охватившим значительную территорию Приангарья.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева подчеркнула, что Главное управление социальных коммуникаций Московской области и МЧС России пришли к соглашению об отправке гуманитарного груза в Иркутск спецбортом МЧС.

«Вылет запланирован на 19 июля из аэропорта «Жуковский». Перевозку груза сопроводит член Общественной палаты Московской области, председатель Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин», – дополнила она.

Общественная палата Иркутской области организует встречу гуманитарного груза в аэропорту города Братска – городу, максимально приближенному к зоне бедствия, и берет на себя обязательства оперативно доставить помощь непосредственно в пострадавшие районы.